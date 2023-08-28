Beşiktaş yönetimi transfer gündemiyle yeni isimleri kadroya katmaya çalışırken, siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcuların tek gündemi Perşembe günü oynanacak olan Dinamo Kiev maçı.





Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Ukrayna temsilcisini saf dışı bırakarak adını gruplara yazdırmaya çalışacak Kartal, ilk maçta Bükreş'te rakibini 3-2 yenmiş ve rövanş öncesi avantaj yakalamıştı.





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk maç öncesi yaptığı motive konuşmalarını ikinci maç öncesi devam ettiriyor. Gerek kendisi gerekse yardımcısı Burak Yılmaz üzerinden oyuncuları maça konsantre etmeye çalışan deneyimli teknik adam, her fırsatta karşılarında çok köklü bir kulüp olduğunu dile getiriyor.





Pendikspor uyarısı

İlk maçta kulübeden yaptığı hamlelerle maçı kazandıran Şenol Güneş, bu maçta Bakhtiyor Zaynutdinov ve Milot Rashica'ya forma verebilir.





İlk maçta savunmada yapılan hataları oyuncularına sık sık izleten deneyimli çalıştırıcının, "İlk maçı kazanmış olmamız elbette avantaj ama karşımızda hem çok tecrübeli bir teknik direktör hem de Avrupa tecrübesi yüksek bir kulüp var.





O yüzden aynı ciddiyetle ve disiplinle rövanş maçını oynayacağız.





Önümüzde kritik bir 90 dakika daha var. Gruplara kalmamız bizim için çok önemli. O yüzden Pendikspor maçındaki konsantrasyon kaybını bu maçta görmek istemiyorum" dediği ifade edildi.



















