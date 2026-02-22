Yeni Şafak
Sergen Yalçın: Sezonun en iyi oyunuydu

22:4722/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş sahasında Göztepe'yi mağlup ederek 4. sıraya yükseldi. Kritik üç puanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 4-0 mağlup ederek 4. sıraya yükseldi.

Galibiyetin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında soruları yanıtladı.

Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;
'İşler düzeliyor bence'

"Göztepe iyi takım, savaşçı bir takım. Hem oyunu kazanmak hem skoru kazanmak mutluluk verici. Sezonda ilk defa böyle bir maç oynadık. Hep sıkıntılı süreçlerden geçtik. Zor dönemler yaşıyoruz ama yavaş yavaş işler düzeliyor bence."

'Mutlu etmek için yapıyoruz'

"Bugünkü takımın mücadelesi, isteği, arzusu, oyun planına sadakat... Bana göre Beşiktaş formasına yakıştı. Taraftarlarımız da maç sonuna kadar oyuncuların arkasındaydı. Yavaş yavaş camia birleşiyor. Sezon başında zordu. İşler düzeliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz de başarılı olmak için bu işi yapıyoruz. Mutlu etmek için yapıyoruz. Bugünkü oyun her tarafıyla tatmin ediciydi."

'Serkan Reçber'in başarısını göz ardı etmemek lazım'

"Sezonun en iyi oyunuydu. Aldığımız skor, oynadığımız oyun sezonun en iyisiydi. Oyuncularıma ayrıca teşekkür ediyorum. Hep tartışılıyoruz ama bu işlerde Serkan Reçber'in başarısını göz ardı etmemek lazım. Serkan Reçber ne iş yapıyor diyorlar, bu işi yapıyor."

'Hepimiz Beşiktaş için buradayız'

"Oyuncu seçiminde beraber hareket ediyoruz, son kararı ben veriyorum. Bilgisi birikimi çok değerli. Camiamıza söylüyorum bunu. Negatif algılar oluyor, olmasın! Hepimiz Beşiktaş için buradayız, kendi şahsi zevklerimiz için burada değiliz. Hedefimiz Beşiktaş'ın başarısı ve bunun için çalışıyoruz."

'Transferler çok faydalı olacak'

"Oh çok karakterli, düzgün, mütevazı bir çocuk. Onun Beşiktaş'a, Beşiktaş'ın ona ihtiyacı var. Biz daha çok böyle oyuncuları tercih ettik. Buradan daha iyi yerlere gidecek oyuncuları seçtik. Transfer dönemi böyle oyuncuları tercih ettik. Serkan aylardır bu tip oyuncuları izledi. Yurt dışına gitti, hepsiyle oturdu, yemekler yedi. Bu transferler kolay olmuyor, ha deyince oyuncu alamıyorsunuz. Başkanımız da çok yardımcı oldu transferlerde. Son hamleyi başkanımız yaptı, maddi konularda takılınca başkanımız çözdü. Transferler çok faydalı olacak."




