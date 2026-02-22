Yeni Şafak
Beşiktaş'a kötü haber: Yıldız isim Kocaelispor maçında yok

21:3822/02/2026, Pazar
Süper Lig 23. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'a yıldızı isimden kötü haber geldi. Sarı kart görerek cezalı duruma düşen başarılı futbolcu Kocaelispor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların yıldız ismi Orkun Kökçü gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Son haftalardaki formda grafiğiyle takımını sırtlayan milli oyuncu Kocaelispor deplasmanında takımı yalnız bırakacak.




