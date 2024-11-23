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Sinan Kaloğlu verilen penaltıya tepki gösterdi: 'Herkes gördü'

Sinan Kaloğlu verilen penaltıya tepki gösterdi: 'Herkes gördü'

18:5423/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Sinan Kaloğlu
Teknik direktör Sinan Kaloğlu

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Fenerbahçe yenilgisi sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu'na dert yandı. Mağlubiyette kritik rol oynadığını belirten Kaloğlu, "Futbolcularım ilk dakikadan itibaren iyi bir sonuç almaya inandı ama olmayan bir penaltı. Biz öyle gördük, herkes de gördü. O penaltı bütün dengemizi bozdu." dedi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'ye 6-2 mağlup oldu.


Yenilginin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Sinan Kaloğlu'nun öne çıkan açıklamaları şöyle:
'O penaltı dengemizi bozdu'

"Üzgünüz. 5 maçtır kaybetmiyorduk. Futbolcularım ilk dakikadan itibaren iyi bir sonuç almaya inandı ama olmayan bir penaltı. Biz öyle gördük, herkes de gördü. O penaltı bütün dengemizi bozdu. Penaltıdan sonrada Direnç hocanın orta sahadaki 3 oyuncumuza sarı kart göstermesi oyuncuların da direncini bozdu."

'Baskı kurduk ama...'

"Devreden sonra diziliş olarak sistem değiştirdik. Baskı kurduk ama maalesef geride eşleşme hatası bize pahalıya mal oldu. Eksikliklerimiz var, savunmada oyuncularım yok. Bunlara sığınmıyoruz. Çocuklar inandı ve mücadelesini yaptı. Maçın baçından itibaren Direnç hocanın takdir hakları bütün dengemizi bozdu. Şartlar ne olursa olsun bu takım 6 gol yiyecek bir takım değil."





#Sinan Kaloğlu
#Kayserispor
#Fenerbahçe

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