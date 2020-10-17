SÜPER LİG

Sivasspor 3 puanı 3 golle kazandı

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip mücadelenin son 15 dakikasını 10 kişi oynadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Arslan ile Manuel Fernandes'in ikili mücadelesi.

Hakan Arslan ile Manuel Fernandes'in ikili mücadelesi.

Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Kayserispor ile Sivasspor Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ziya Erdal, 60'ta Yatabare ve 83'te Fajr kaydetti. Kayserispor'un tek golü 52. dakikada Kanga'dan geldi.

Ev sahibi ekipte Sapunaru, 75. dakikada rakibine yaptığı sert faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

Konuk takımda Yasin Öztekin, 90+8. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Lung'u geçemedi.


  • 3-1 sona eren maçın ardından Sivasspor puanını 7'ye yükseltti. Sarı-kırmızılılar ise 6 puanda kaldı.

Süper Lig'de çılgın maç: 8 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı
Süper Lig'de çılgın maç: 8 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de 5. hafta maçları Rizespor-Ankaragücü karşılaşmasıyla başladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadele ev sahibi ekibin 5-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.Remy hat-trick yaptıKaradeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Fernando, Boldrin ve Loic Remy (3) kaydetti. Remy gollerinin ikisini penaltıdan attı.Başkent ekibinin golleri Paintsil (2) ve Borven'den geldi.Alper kırmızı kart gördüAnkaragücü'nde kaptan Alper Potuk, mücadelenin 45+3. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.5-3 biten maçın ardından Rizespor, puanını 5'e yükseltti. Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

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