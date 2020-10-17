Sivasspor 3 puanı 3 golle kazandı

Kayserispor ile Sivasspor Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ziya Erdal, 60'ta Yatabare ve 83'te Fajr kaydetti. Kayserispor'un tek golü 52. dakikada Kanga'dan geldi.

Ev sahibi ekipte Sapunaru, 75. dakikada rakibine yaptığı sert faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

Konuk takımda Yasin Öztekin, 90+8. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Lung'u geçemedi.

3-1 sona eren maçın ardından Sivasspor puanını 7'ye yükseltti. Sarı-kırmızılılar ise 6 puanda kaldı.