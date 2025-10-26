Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sivasspor kupa maçına hazır

Sivasspor kupa maçına hazır

14:1726/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda deplasmanda Kepezspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 28 Ekim Salı günü deplasmanda Kepezspor'la karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kontrol çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, duran top organizasyonlarıyla idmanı sonlandırdı.


Sivasspor kafilesi, yarın hava yoluyla Antalya'ya giderek kampa girecek.




#Sivasspor
#Kepezspor
#Ziraat Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir’de sular ne zaman saat kaçta gelecek? 26 Ekim İZSU su kesintisi olan yerleri duyurdu