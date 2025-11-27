Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sivasspor'dan hukuki hamle: Kulübü terk eden Campos hakkında suç duyurusu

Sivasspor'dan hukuki hamle: Kulübü terk eden Campos hakkında suç duyurusu

18:4427/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Luan Campos kulüpten izin almadan şehri terk etmişti.
Luan Campos kulüpten izin almadan şehri terk etmişti.

Trendyol 1. Lig ekibi Özbelsan Sivasspor, kulüp tesislerini izinsiz terk eden kanat oyuncusu Luan Campos'un sosyal medyadaki iddialarının gerçeği yansıtmadığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Campos'un iki aylık alacağı olduğu gerekçesiyle sözleşmesini feshettiği yönündeki paylaşımının asılsız olduğu belirtildi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Özbelsan Sivasspor, kulüp tesislerinden izinsiz ayrılan yabancı futbolcusu Luan Campos hakkında önemli bir açıklama yayınladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, oyuncunun sosyal medya platformları üzerinden yaptığı, iki aylık ücret alacağı nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği yönündeki iddiaların tamamıyla yanlış olduğunu bildirdi. Sivas ekibi yazılı açıklamasında, futbolcu ile kulüp arasında iddia edildiği gibi herhangi bir ücret alacağının bulunmadığının altını çizdi.


Sivasspor yönetimi, oyuncunun kulübü izinsiz terk etmesinin yanı sıra, fesih işlemine ilişkin hukuki mevzuat hükümlerinin de Campos tarafından yerine getirilmediğini vurguladı. Açıklamada, "Bu doğrultuda yapılan fesih bildirimi, hukuken geçerli ve haklı bir nedene dayanmamaktadır" ifadelerine yer verildi.


Kulüp, yapılan bu disiplinsiz davranış ve haksız fesih girişimi karşısında sessiz kalmayacağını ilan etti. Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla yetkili merciler nezdinde futbolcu hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

#Sivasspor
#Futbol
#Luan Campos
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları yatay seyirde: 27 Kasım gram ve çeyrek altın ne kadar? İslam Memiş’ten 2026 ilk çeyrek uyarısı