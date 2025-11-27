Sivasspor'dan hukuki hamle: Kulübü terk eden Campos hakkında suç duyurusu

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Özbelsan Sivasspor, kulüp tesislerinden izinsiz ayrılan yabancı futbolcusu Luan Campos hakkında önemli bir açıklama yayınladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, oyuncunun sosyal medya platformları üzerinden yaptığı, iki aylık ücret alacağı nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği yönündeki iddiaların tamamıyla yanlış olduğunu bildirdi. Sivas ekibi yazılı açıklamasında, futbolcu ile kulüp arasında iddia edildiği gibi herhangi bir ücret alacağının bulunmadığının altını çizdi.





Sivasspor yönetimi, oyuncunun kulübü izinsiz terk etmesinin yanı sıra, fesih işlemine ilişkin hukuki mevzuat hükümlerinin de Campos tarafından yerine getirilmediğini vurguladı. Açıklamada, "Bu doğrultuda yapılan fesih bildirimi, hukuken geçerli ve haklı bir nedene dayanmamaktadır" ifadelerine yer verildi.



