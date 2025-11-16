Son yarışı Marco Bezzecchi kazandı

Trackhouse sürücüsü Raul Fernandez, ev sahibi olduğu mücadelede Bezzecchi’nin yalnızca 0.686 saniye gerisinde kalarak ikinci sırada finiş gördü. Pertamina Enduro VR46 pilotu Fabio Di Giannantonio ise liderin 3.765 saniye arkasında üçüncülüğü elde etti.

Sezonun genel tablosunda eylül ayında şampiyonluğunu ilan eden Marc Marquez, Ducati Lenovo ile yılı zirvede tamamladı. Onu kardeşi Alex Marquez takip ederken, Valencia zaferinin sahibi Bezzecchi sezonu üçüncü sırada noktaladı. Pedro Acosta ve Francesco Bagnaia ise ilk beşte yer alan diğer pilotlar oldu.