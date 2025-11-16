Yeni Şafak
Son yarışı Marco Bezzecchi kazandı

17:3116/11/2025, Pazar
Yarış büyük heyecana sahne oldu.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 22. ve son yarışı olan İspanya Grand Prix’sinde Aprilia sürücüsü Marco Bezzecchi, Ricardo Tormo Pisti’nde güçlü bir performans sergileyerek sezonun üçüncü galibiyetini aldı.

Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, MotoGP İspanya Grand Prix’sinde elde ettiği birincilikle sezonu güçlü kapattı. Valencia’daki Ricardo Tormo Pistinde koşulan 27 turluk yarışta Bezzecchi, 40 dakika 52.458 saniyelik süresiyle rakiplerine üstünlük sağladı.


İspanya Grand Prix’sinde zirve yarışı

Trackhouse sürücüsü Raul Fernandez, ev sahibi olduğu mücadelede Bezzecchi’nin yalnızca 0.686 saniye gerisinde kalarak ikinci sırada finiş gördü. Pertamina Enduro VR46 pilotu Fabio Di Giannantonio ise liderin 3.765 saniye arkasında üçüncülüğü elde etti.


Marquez kardeşler sezonu domine etti

Sezonun genel tablosunda eylül ayında şampiyonluğunu ilan eden Marc Marquez, Ducati Lenovo ile yılı zirvede tamamladı. Onu kardeşi Alex Marquez takip ederken, Valencia zaferinin sahibi Bezzecchi sezonu üçüncü sırada noktaladı. Pedro Acosta ve Francesco Bagnaia ise ilk beşte yer alan diğer pilotlar oldu.


Pilotlar klasmanında son durum

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:


1. Marc Marquez (İspanya): 545 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 467

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 353

4. Pedro Acosta (İspanya): 307

5. Francesco Bagnaia (İtalya): 288




