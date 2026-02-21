Spalletti'den Kenan Yıldız açıklaması! Galatasaray maçında oynayacak mı?

Deneyimli teknik adam takımın süperstarı Kenan Yıldız'ın sakatlandığını duyurdu. Spalletti milli futbolcuya övgüler yağdırarak, "Baldırına bir darbe aldı ve topallıyordu. Bana devam edebileceğini söyledi ama şu an masaj masasında buz tedavisi görüyor. Durumuna bakacağız; ancak bu olay, çocuğun sahip olduğu karakteri ve fedakarlık ruhunu çok net bir şekilde özetliyor." ifadelerini kullandı.