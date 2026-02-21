Spalletti'den Kenan Yıldız açıklaması! Galatasaray maçında oynayacak mı?

Serie A'da Como'ya 2-0 mağlup olan Juventus'ta Kenan Yıldız şoku yaşanıyor. İtalyan ekibinde teknik direktör Luciano Spalletti, milli futbolcunun son durumunu açıkladı.
İtalya Serie A'da Juventus sahasında konuk ettiği Como'ya 2-0 yenilerek büyük bir şok yaşadı. İtalyan ekibinde teknik direktör Spalletti, maç sonu kötü haberi verdi.
Deneyimli teknik adam takımın süperstarı Kenan Yıldız'ın sakatlandığını duyurdu. Spalletti milli futbolcuya övgüler yağdırarak, "Baldırına bir darbe aldı ve topallıyordu. Bana devam edebileceğini söyledi ama şu an masaj masasında buz tedavisi görüyor. Durumuna bakacağız; ancak bu olay, çocuğun sahip olduğu karakteri ve fedakarlık ruhunu çok net bir şekilde özetliyor." ifadelerini kullandı.
Kenan Yıldız'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray ve ligdeki Roma maçlarında forma giymesinin zor olduğu ifade ediliyor.