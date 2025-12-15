Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig 16. hafta puan durumu: Süper Lig'de yeni haftanın programı açıklandı

Süper Lig 16. hafta puan durumu: Süper Lig'de yeni haftanın programı açıklandı

23:2415/12/2025, الإثنين
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Süper Lig 16. hafta puan durumu
Süper Lig 16. hafta puan durumu

Süper Lig'in 16. haftası kapanış maçında Fenerbahçe, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yendi. Haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Lig'de gelecek hafta oynanacak maçların ardından devre arasına girilecek. İşte Süper Lig 16. hafta puan durumu, maç sonuçları ve 17. hafta programı.

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, müsabakayı 4-0 kazandı.


Ligde 16. haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider giren Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, puanını 39'a çıkartarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, Konyaspor galibiyetiyle 36 puana yükseldi ve ikincilik koltuğuna oturdu.


Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada karşılaşan Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci giren bordo-mavili ekip, rakibinin 4 puan gerisine düşerek üçüncü sıraya geriledi.


Üst sıraları zorlayan takımlardan Samsunspor, RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilirken, Göztepe ise Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.


Süper Lig 16. hafta maç sonuçları

Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 0-0

Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: 3-0

Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 0-0

Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: 1-4

Gaziantep FK-Göztepe: 0-1

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: 1-1

Trabzonspor-Beşiktaş: 3-3

Samsunspor-RAMS Başakşehir: 0-2

Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 4-0


Süper Lig 17. hafta maç programı

Trendyol Süper Lig'de gelecek haftanın ardından devre arasına girilecek. Ligde ilk yarının son hafta programı şöyle:

19 Aralık Cuma:

20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (TURKA Araç Muayene Kocaeli)

20 Aralık Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

21 Aralık Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

20.00 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

22 Aralık Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)



#süper lig
#galatasaray
#fenerbahçe
#trabzonspor
#beşiktaş
#puan durumu
#16 hafta
#17 hafta
#devre arası
#lig maç programı
#Süper Lig puan durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? 6 aylık fark için kritik tarih