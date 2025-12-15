Süper Lig 16. hafta puan durumu: Süper Lig'de yeni haftanın programı açıklandı

Süper Lig'in 16. haftası kapanış maçında Fenerbahçe, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yendi. Haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Lig'de gelecek hafta oynanacak maçların ardından devre arasına girilecek. İşte Süper Lig 16. hafta puan durumu, maç sonuçları ve 17. hafta programı.
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, müsabakayı 4-0 kazandı.
Ligde 16. haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider giren Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, puanını 39'a çıkartarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, Konyaspor galibiyetiyle 36 puana yükseldi ve ikincilik koltuğuna oturdu.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada karşılaşan Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci giren bordo-mavili ekip, rakibinin 4 puan gerisine düşerek üçüncü sıraya geriledi.
Üst sıraları zorlayan takımlardan Samsunspor, RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilirken, Göztepe ise Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.
Süper Lig 16. hafta maç sonuçları
Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 0-0
Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: 3-0
Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 0-0
Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: 1-4
Gaziantep FK-Göztepe: 0-1
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: 1-1
Trabzonspor-Beşiktaş: 3-3
Samsunspor-RAMS Başakşehir: 0-2
Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 4-0
Süper Lig 17. hafta maç programı
Trendyol Süper Lig'de gelecek haftanın ardından devre arasına girilecek. Ligde ilk yarının son hafta programı şöyle:
20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (TURKA Araç Muayene Kocaeli)
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
20.00 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)