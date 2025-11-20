Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında görev yapacak hakem kadrolarını resmen ilan etti. Ligin üst sıralarını ve kritik alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakalar için yapılan bu atamalar, Türk futbolunun yönetimindeki disiplinli yaklaşımı sergiliyor. Özellikle Rizespor-Fenerbahçe gibi şampiyonluk yolundaki kilit karşılaşmalar, tecrübeli ve formda isimlere emanet edildi. Futbolseverlerin merakla beklediği 13. hafta mücadeleleri Cumartesi günü başlıyor.
22 Kasım Cumartesi:
14.30 Kayserispor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
17.00 Eyüpspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Ozan Ergün
23 Kasım Pazar:
14.30 Göztepe - Kocaelispor: Ali Yılmaz
17.00 Beşiktaş - Samsunspor: Atilla Karaoğlan
17.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Yiğit Arslan
20.00 Rizespor-Fenerbahçe: Çağdaş Altay
24 Kasım Pazartesi:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler