Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

17:0820/11/2025, Perşembe
Trendyol Süper Lig'in bu hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında görev yapacak hakem kadrolarını resmen ilan etti. Ligin üst sıralarını ve kritik alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakalar için yapılan bu atamalar, Türk futbolunun yönetimindeki disiplinli yaklaşımı sergiliyor. Özellikle Rizespor-Fenerbahçe gibi şampiyonluk yolundaki kilit karşılaşmalar, tecrübeli ve formda isimlere emanet edildi. Futbolseverlerin merakla beklediği 13. hafta mücadeleleri Cumartesi günü başlıyor.

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:


22 Kasım Cumartesi:


14.30 Kayserispor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen


17.00 Eyüpspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın


20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Ozan Ergün


23 Kasım Pazar:


14.30 Göztepe - Kocaelispor: Ali Yılmaz


17.00 Beşiktaş - Samsunspor: Atilla Karaoğlan


17.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Yiğit Arslan


20.00 Rizespor-Fenerbahçe: Çağdaş Altay


24 Kasım Pazartesi:


20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu


20.00 Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler

