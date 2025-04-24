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Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor

10:2624/04/2025, Perşembe
IHA
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Süper Lig'de haftanın heyecanı Beşiktaş-Hatayspor maçıyla başlayacak.
Süper Lig'de haftanın heyecanı Beşiktaş-Hatayspor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 33. hafta, yarın oynanacak Beşiktaş-Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 33. hafta heyecanı; yarın, 26 Nisan Cumartesi, 27 Nisan Pazar ve 28 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Gaziantep FK’ya konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Hatayspor ile mücadele edecek. Kasımpaşa, haftayı BAY geçecek.


Trendyol Süper Lig’de 33. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın

20.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor


26 Nisan Cumartesi

16.00 Sivasspor - Antalyaspor

19.00 Bodrum FK - Samsunspor

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe


27 Nisan Pazar

16.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor

19.00 Eyüpspor - Galatasaray


28 Nisan Pazartesi

20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir



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