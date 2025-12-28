Yeni Şafak
Süper Lig'de ilk yarının en genç takımı belli oldu

13:1228/12/2025, Pazar
IHA
Sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 4'üncü sırada tamamladı.
Sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 4'üncü sırada tamamladı.

Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk yarısının en genç takımı 25,2 yaş ortalamasıyla Göztepe oldu.

Trendyol Süper Lig’de 17 haftanın tamamlanmasının ardından sezonun ilk yarısı tamamlandı. Ligin ilk yarısında oynanan maçlarda takımların yaş ortalaması da belli oldu. En genç takım 25,2’lik yaş ortalamasıyla Göztepe oldu. Transfer politikasında köklü bir değişime giden Göztepe, geleceğe yatırım yaparak genç ve potansiyelli oyunculara yöneldi. Son iki sezonda yerli ve yabancı birçok genç futbolcuyu vitrine çıkaran sarı-kırmızılılar böylelikle bu sezon da yaş ortalamasıyla öne çıktı.


Ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar transfer politikasında yalnızca genç ya da tecrübeli oyunculara yönelmek yerine, teknik heyetin raporları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere en doğru takviyeleri yapmayı tercih ediyor. Yaz transfer döneminde savunma hattı 32 yaşındaki Godoi ile güçlendirilirken, hücum hattına 19 yaşındaki forvet Sabra dahil edildi. Farklı bir bölge olan kanat bek pozisyonu 2002 doğumlu Arda Okan Kurtulan ile takviye edilirken, hücuma yönelik orta saha için de 30 yaşındaki Efkan Bekiroğlu kadroya katıldı.





#Süper Lig
#Göztepe
#Arda Okan Kurtulan
