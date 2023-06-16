Süper Lig'in yaş ortalaması belli oldu

Sezon toplamında en az 90 dakika sahada kalan futbolcuların baz alındığı değerlendirmede 526 futbolcu yer aldı.





Süper Lig'in yaş ortalaması her sezon 27'nin üzerinde seyrederken Avrupa'nın önemli ligleri 23 ila 26 yaş ortalamasına sahip.









Ligin en yaşlı takımı Sivasspor









Süper Lig'de sezonu 14. sırada tamamlayan Sivasspor, 29,14'lük yaş ortalamasıyla ligin en yaşlı takımı oldu.





Kırmızı-beyazlıları 28,46'lık değerle Başakşehir takip etti.





En yaşlı takım kategorisinde üçüncü sıradaysa 28,22 ile Adana Demirspor bulunuyor.









Ligin en genç takımı unvanı Giresunspor'un









Giresunspor sezon sonunda küme düşmekten kurtulamasa da 26,14'lük yaş ortalamasıyla, ligdeki 19 takım içinde en genç kadronun sahibiydi.





Gençlik klasmanında ikinci sırada 26,4'lük ortalamayla İstanbulspor yer aldı.





Bir önceki sezonun şampiyonu Trabzonspor ise 26,45 yaş ortalamasıyla, en genç üçüncü takım oldu.









Şampiyon Galatasaray'ın yaş ortalaması 27,33





Sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray, 27,33'lük yaş ortalamasına sahip kadroyla mücadele etti.





Lig ikincisi Fenerbahçe'de 26,88 olan yaş ortalaması, lig üçüncüsü Beşiktaş'ta 27,07 şeklinde gerçekleşti.













Süper Lig 2022/23 sezonunda takımların yaş ortalaması





GİRESUNSPOR: 26,14

İSTANBULSPOR: 26,4

TRABZONSPOR:26,45

ALANYASPOR:26,52

FENERBAHÇE:26,88

BEŞİKTAŞ:27,07

GALATASARAY:27,33

KASIMPAŞA:27,35

MKE ANKARAGÜCÜ:27,42

KONYASPOR:27,68

HATAYSPOR:27,82

G.ANTEP FK:27,86

ANTALYASPOR:27,9

KAYSERİSPOR:27,92

FATİH KARAGÜMRÜK:28

ÜMRANİYESPOR:28,03

A.DEMİRSPOR:28,22

BAŞAKŞEHİR:28,46

SİVASSPOR:29,14





ORTALAMA:27,51









Gençler, toplam sürenin yüzde 3,34'ünde forma giyebildi





Süper Lig'de kulüpler, 21 yaş ve daha genç futbolculara çok az süre verdi.





Genç futbolcular, 617 bin 426 dakikalık toplam sürede sadece 20 bin 636 dakika (yüzde 3,34) forma giyebildi.





Genç futbolcuların en fazla forma şansı bulduğu kulüpler sırasıyla Giresunspor (yüzde 10,27), Kasımpaşa (yüzde 6,94) ve Alanyaspor (6,79) oldu.









30 yaş üstü futbolcular, toplam sürenin yüzde 36,18'inde boy gösterdi





Genç futbolculara pek şans tanımayan Süper Lig ekipleri, 30 yaş üstü futbolculara karşı son derece bonkör davrandı.





Geride kalan sezonda 30 ve daha üzeri yaşta olan futbolcular, toplam sürenin yüzde 36,18'inde (223 bin 396 dakika) sahada kaldı.



