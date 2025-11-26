Tedesco genç futbolcuyu ilk 11'de oynatacağını açıkladı: "Skriniar'ın yanında o olacak"

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.





Kadıköy'de yarın saat 20.45'te oynanacak olan mücadele öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco ile futbolculardan Kerem Aktürkoğlu basın toplantısı düzenlendi.





Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde;

'Bunları iyi savunmalıyız'

"Sadece ortalarda değil arkaya koşularda da iyi bir takım Ferençvaroş. Vargas, hava topu mücadelesi konusunda en iyi oyuncu. Çünkü o orta geldiği zaman durumu harika şekilde okuyor, nasıl ve ne zaman zıplaması gerektiğini biliyor. Gollerinin yüzde 30'u kafa vuruşlarıyla. Bunları iyi savunmalıyız. Ortaları engellemeliyiz."

'Temaslı oynamalı ve hazır olmalıyız'

"İşin kaynağına bakınca, ortaları engellemeliyiz. Ceza sahası içinde ayık olmalı, temaslı oynamalı ve hazır olmalıyız. Topu uzaklaştırırken, nasıl uzaklaştırmamız gerektiğini konuştuk. Hem konuştuk hem çalıştık ama sahada bazen işler farklı oluyor."





'Şans vermekten mutlu oluyorum'

"Cezalar, eksikler bu oyunun bir parçası. Çok fazla maç oynadığınız zaman eksik oyuncular olması normal. İyi bir kadromuz var, tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Ben de yeni oyunculara şans vermekten mutlu oluyorum."

'Bir oyuncunun sırası gelmişse gelmiştir'

"Tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Güçlü bir kadromuz ve iyi gençlerimiz var. Bir oyuncunun sırası gelmişse gelmiştir. Mesela kız arkadaşınız var, vaktim olduğunda senle tatile gidiyorum ama onun vakti olduğunda benle tatile gitmiyorsa olmaz."





'İlk saniyeden itibaren hazır olmalıyız'

"Ferençvaroş, tabloya bakınca nasıl bir takım olduğunu gösteriyor. Bu turnuvadaki en zor takımlardan biri. Direkt ve dikine oynayan bir takım. Birçok istatistikte oyuncuları lider durumda. Naby Keita var, Liverpool'da ve Leipzig'de oynadı. Kadrolarında çok kaliteli oyuncular var. İlk saniyeden itibaren hazır olmalıyız."





'Yiğit Efe'nin sırası geldi'

"Yiğit Efe'nin sırası geldi. Skriniar'ın yanında o olacak. Genç ve güçlü bir Türk futbolcu, çok akıllı. Karagümrük'teki maçlarını izledim. Geçen sene 1. Lig'de de olsa çok iyi maçlar oynadı. Maç ritmi henüz yok. Hata yaparsa affedeceğim. Önemli olan kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de oynamaktan keyif alması."

Kerem Aktürkoğlu ise şöyle konuştu;

'Zor ama güzel bir maç olacak'

"Ferençvaroş çok iyi bir takım. Bireysel olarak öne çıkan oyuncular var. Takım olarak zorlanacağımız, güzel bir maç olacak. Kendi sistemine bağlı, etkili ataklar yapan, savunmada blokları güzel kapatan bir takım. Zor ama güzel bir maç olacak. Yarın yüzde yüzümüzle sahaya çıkıp kazanacağımızı düşünüyorum."





'Umarım bir daha böyle geri düşmeyiz'

"Geriye düşmek takımı moral olarak düşürüyor. Soyunma odasına girince herkes maçı çevireceğimizi söyledi. Hocamız da bu konuda herkes inanıyor mu diye sordu, herkes inandığını söyledi. İnanmak başarmanın yarısı ama sahaya karakter koymak gerekiyor. Sadece inanmak yetmiyor. Sonradan girenler, yedek kulübesindekiler çok güzel bir ortam vardı. Çevirebileceğimizi biliyorduk ama 5 gollü bir galibiyet beklemiyorduk. Güzel bir skorla Rize'den dönmek mutlu etti. Umarım bir daha böyle geri düşmeyiz, dönmek zor oluyor."

'Takımıma her maçta katkı sağlamak istiyorum'

"Hedeflerim var ama Avrupa Ligi'nde gol krallığı yok. Ben bir golcü değilim. Takımıma her maçta katkı sağlamak istiyorum. Gol atmak, hırs yapmak çok önemli modern futbolda. Ben 3 maçta atabildim, inşallah atmaya devam ederim. Kazanmamız, hedeflere gitmemiz daha önemli."





'Ondan sonra derbiyi düşünürüz'

"Bizim şu an derbiyle ilgili bir düşüncemiz yok. En önemli maçımız, bir sonraki maçımız. Tek düşüncemiz yarınki maç. Derbiyle ilgili henüz hiçbir şey konuşmadık. Avrupa Ligi için çok önemli bir maçımız var. O maça konsantreyiz. Derbi tabii ki taraftarlar için çok önemli ama ona daha var. Biz yarını güzelce atlatalım, ondan sonra derbiyi düşünürüz."















