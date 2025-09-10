Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tedesco sağlık kontrolünden geçti

Tedesco sağlık kontrolünden geçti

14:3610/09/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Domenico Tedesco'nun kan tetkikleri yapıldı.
Domenico Tedesco'nun kan tetkikleri yapıldı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Domenico Tedesco ve yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sağlık kontrolünden geçti.


Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Medicana Ataşehir Hastanesi'nde kan tetkikleri yapılan Tedesco ve yardımcılarının sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti.


Kontroller; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerle tamamlandı.






#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed Faiz İndirimi Sonrası Dolar ve Altın Ne Olur? Dolar Düşer Mi Altın Yükselir mi?