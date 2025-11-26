Yeni Şafak
Tekke ile zirve yürüyüşü

Tekke ile zirve yürüyüşü

Ali Kemal Yazıcı
04:0026/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
Trabzonspor, bu sezon İstanbul temsilcileri karşısında çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor, bu sezon İstanbul temsilcileri karşısında çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Süper Lig’de 13. hafta maçında deplasmanda müthiş bir geri dönüşe imza atarak Başakşehir’i 4-3 mağlup eden Trabzonspor’da yüzler gülüyor. Fatih Tekke yönetiminde bu sezon 8. galibiyetini elde eden bordo-mavili takım, lider Galatasaray ile 4 puanlık farkı korurken, şampiyonluk umutları da arttı.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Başakşehir deplasmanından önemli bir geri dönüşle 4-3 galip ayrılan Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde zirve yolculuğunu sürdürdü. 11 Mart 2025’de göreve başlayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, yaklaşık 260 günlük görev süresinde bordomavililere önemli bir ivme kazandırdı. Bordo-mavili takım, Fatih Tekke yönetiminde bugüne kadar ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu süreçte 47 puan elde eden Trabzonspor, 1.96 puan ortalaması yakaladı.


2.15 PUAN ORTALAMASI

Teknik digrektör Fatih Tekke, göreve geldiği ilk sezondaki 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puanı hanesine yazdırmış ve ligi 51 puanla 7. sırada tamamlamıştı. Trabzonspor, bu sezon ise 13. hafta sonunda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu 28 puan topladı. Lider Galatasaray’ın 4 puan, Fenerbahçe’nin ise 3 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, 2.15 puan ortalaması elde etti.


SIRADA BEŞİKTAŞ VAR

Trabzonspor’un başındaki 3 yenilgiyi Fatih Tekke, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında aldı. Beşiktaş ile ligde henüz karşılaşmayan Tekke, geçen sezon Fenerbahçe’ye 4-1, Galatasaray’a 2-0 mağlup olurken, bu sezon da sarı-lacivertli takıma 1-0 yenildi.


