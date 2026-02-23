Thunder eksiklerine rağmen Cavaliers'ı yendi

Batı Konferansı lideri Thunder'da, Isaiah Joe 22 sayı, Cason Wallace 20 sayı, 10 asistle takıma liderlik etti. Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Ajay Mitchell ve Alex Caruso gibi yıldızlarında yoksun mücadele eden ev sahibi ekipte, Chet Holmgren 17 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla oynadı.