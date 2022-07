Torino'ya dönüyor

2016 yılında Manchester United'ın 105 milyon Euro bonservis ile dönemin en pahalı transferine imza attığı Paul Pogba tekrar Torino ekibine dönüyor.

4 yıl sonra yeniden

Sky Sports'un haberine göre, Juventus serbest statüdeki Fransız yıldız ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun sağlık kontrolleri sonrası Cumartesi günü kendini tekrardan Juventus'a bağlayacak 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı bilgisi geçildi.

2016'da 105 milyon Euro'luk transfer ücreti ile dünya gündemine oturan Pogba, daha önce yine Manchester United'tan Juventus'a 2012 yılında bedelsiz olarak transfer olmuştu. Fransız orta saha Ada ekibinde 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu kazandı.

Pogba, Manchester United kariyerinde 232 maça çıkarken 39 gol atarken, 51 asist yaptı.

BREAKING: Juventus have reached an agreement to sign Paul Pogba on a free transfer. pic.twitter.com/VcCRkzPbSp — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 5, 2022