Trabzonspor 2023-2024 sezonu formalarını duyurdu

Trabzonspor
Yeni sezona büyük umutlarla giren Trabzonspor, ilk iş olarak formalarını tanıttı. Nenad Bjelica yönetiminde yeni bir başlangıca imza atacak olan bordo mavililerin yeni formaları sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan mini belgesel, izleyenleri duygulandırdı. Dünyanın farklı bölgelerindeki Trabzonsporlu taraftarları konu alan mini belgeselde yeni sezon formaları bu kişilere bir kutu içerisinde hediye olarak sunuluyor. Çubuklu, parçalı, bordo ve beyaz olmak üzere dört renkte forma belirleyen Trabzonspor, bu noktada önemli de bir gelir elde etmeyi planlıyor.