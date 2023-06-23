Trabzonspor 2023-2024 sezonu formalarını duyurdu

Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan mini belgesel, izleyenleri duygulandırdı. Dünyanın farklı bölgelerindeki Trabzonsporlu taraftarları konu alan mini belgeselde yeni sezon formaları bu kişilere bir kutu içerisinde hediye olarak sunuluyor. Çubuklu, parçalı, bordo ve beyaz olmak üzere dört renkte forma belirleyen Trabzonspor, bu noktada önemli de bir gelir elde etmeyi planlıyor.