Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın VAR hakemi belli oldu. Peki, Trabzonspor-Eyüpspor maçının VAR'ı kim oldu?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligde deplasmanda Bellona Kayserispor ile 0-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Trabzonspor'da kart cezalısı Mendy ve Eren Elmalı forma giyemeyecek, Draguş'un da sakatlığı sürüyor.
Trabzonspor-Eyüpspor maçının VAR'ı kim oldu?
Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) ekibi de belli oldu. VAR görevini Macar Tamas Bognar üstlenirken, AVAR’da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.