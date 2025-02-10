Ligde deplasmanda Bellona Kayserispor ile 0-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Trabzonspor'da kart cezalısı Mendy ve Eren Elmalı forma giyemeyecek, Draguş'un da sakatlığı sürüyor.

Trabzonspor-Eyüpspor maçının VAR'ı kim oldu?

Trabzonspor-Eyüpspor maçının VAR'ı kim oldu?

Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) ekibi de belli oldu. VAR görevini Macar Tamas Bognar üstlenirken, AVAR’da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.