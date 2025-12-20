Trabzonspor Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti: 99 sayılık galibiyet

Mücadeleden kare.
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 99-73 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.
Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden bordo-mavili ekip, 99-73 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 19 puanla 4. sıraya yükseldi. 22 puanlı Fenerbahçe Beko 2. sırada kaldı.
#Trabzonspor
#Fenerbahçe Beko
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi