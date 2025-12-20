Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Trabzonspor Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti: 99 sayılık galibiyet

Trabzonspor Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti: 99 sayılık galibiyet

20:0320/12/2025, samedi
G: 20/12/2025, samedi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mücadeleden kare.
Mücadeleden kare.

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 99-73 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.


Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden bordo-mavili ekip, 99-73 galibiyetle ayrıldı.


Bu sonucun ardından Trabzonspor 19 puanla 4. sıraya yükseldi. 22 puanlı Fenerbahçe Beko 2. sırada kaldı.






#Trabzonspor
#Fenerbahçe Beko
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE PROMOSYON YARIŞI ALEV ALDI: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?