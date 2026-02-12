Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Haftanın hakemleri şöyle:
20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor: Çağdaş Altay
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Yılmaz
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK: Fatih Tokail
17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor: Alper Akarsu
20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Mehmet Türkmen
20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak