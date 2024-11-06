Trabzonspor'da Nwakaeme sakatlandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşma sonrası kasığında ağrı hisseden Anthony Nwakaeme'nin sakatlandığını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçı sonrası ağrı hisseden Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sakatlandığını açıkladı.
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 11. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maç sonrasında sol kasığında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır”
35 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon toplamda 10 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.