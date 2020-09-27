Transferin gözdesi Burak Kapacak'tan dikkati çeken istatistik
Bursaspor’un ofansif yönde etkili isimleri arasında gösterilen ve Giresunspor karşısında A takım formasıyla ilk golünü atan Burak Kapacak, verdiği paslarda da yüzde 100’lük isabet oranı yakaladı.
Haber MerkeziİHA
Bursaspor’un gözde isimleri arasında yer alan Burak Kapacak, Giresunspor maçında ilkleri yaşadı. A takım formasıyla ilk kez fileleri sarstığı karşılaşmada etkili oyunuyla da dikkat çeken 20 yaşındaki futbolcu, toplamda attığı 22 pasın 22’sinde de isabet sağladı.
Sezonun ilk iki maçında yaptığı top kayıplarıyla şaşırtan Burak’ın performansının, Giresunspor karşında bir nebze olsun artması teknik heyeti sevindirdi.
Takımdaki geleceği merak konusu
Birçok takımın transfer listesinde başı çeken Burak Kapacak’ın, Bursaspor’da kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.
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