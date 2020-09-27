Transferin gözdesi Burak Kapacak'tan dikkati çeken istatistik

Bursaspor’un gözde isimleri arasında yer alan Burak Kapacak, Giresunspor maçında ilkleri yaşadı. A takım formasıyla ilk kez fileleri sarstığı karşılaşmada etkili oyunuyla da dikkat çeken 20 yaşındaki futbolcu, toplamda attığı 22 pasın 22’sinde de isabet sağladı.

Sezonun ilk iki maçında yaptığı top kayıplarıyla şaşırtan Burak’ın performansının, Giresunspor karşında bir nebze olsun artması teknik heyeti sevindirdi.

Takımdaki geleceği merak konusu

Birçok takımın transfer listesinde başı çeken Burak Kapacak’ın, Bursaspor’da kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.