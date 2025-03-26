Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yapılacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yapılacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
16.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Ali Özer
16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK: Oğuzhan Aksu
20.30 Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Alpaslan Şen
20.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor: Reşat Onur Coşkunses
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Gültekin
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK: Yunus Dursun
16.00 Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Ümit Öztürk
17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü: Furkan Aksuoğlu
20.00 Kocaelispor-Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu