Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trendyol 1. Lig haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig haftanın hakemleri açıklandı

18:3726/03/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
TFF
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yapılacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yapılacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:


28 Mart Cuma:

16.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Ali Özer

16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK: Oğuzhan Aksu

20.30 Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Alpaslan Şen

20.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor: Reşat Onur Coşkunses


29 Mart Cumartesi:

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Gültekin

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK: Yunus Dursun

16.00 Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Ümit Öztürk


31 Mart Pazartesi:

17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü: Furkan Aksuoğlu

20.00 Kocaelispor-Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu









#Trendyol 1. Lig
#TFF
#MHK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Chery'den Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım: O ildeki fabrikalar ile 5 bin kişiye istihdam sağlanacak