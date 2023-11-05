TÜMOSAN Konyaspor seçime gidiyor

TÜMOSAN Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. 9 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde bulunan Yeşil-beyazlı kulüp, bu sezon kötü gidişatın sonucunda 20 Kasım Pazartesi günü Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı.