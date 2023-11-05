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Spor

TÜMOSAN Konyaspor seçime gidiyor

TÜMOSAN Konyaspor yönetimi, Fatih Karagümrük beraberliği sonrası 20 Kasım 2023 Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı.

18:45 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen

TÜMOSAN Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. 9 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde bulunan Yeşil-beyazlı kulüp, bu sezon kötü gidişatın sonucunda 20 Kasım Pazartesi günü Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı.


Fatih Karagümrük maçının hemen ardından kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, yapmış olduğu toplantıda 20 Kasım 2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.


TÜMOSAN Konyaspor'un paylaşımı:






#TÜMOSAN Konyaspor
#Olağanüstü Genel Kurul
#Seçim
27 dakika önce
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