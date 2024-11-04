TÜMOSAN Konyaspor'da Göztepe mesaisi

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Başakşehir maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve 10’a 3 oyun ile başlayan antrenmanı çift kale maç ve koşu çalışması ile tamamladı.