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TÜMOSAN Konyaspor'da Göztepe mesaisi

TÜMOSAN Konyaspor'da Göztepe mesaisi

15:284/11/2024, Pazartesi
IHA
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Recep Uçar ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Recep Uçar ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda karışılacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlı takımda Göztepe maçı hazırlıkları start aldı.


Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Başakşehir maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve 10’a 3 oyun ile başlayan antrenmanı çift kale maç ve koşu çalışması ile tamamladı.


Yeşil-beyazlılar, çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.









#Süper Lig
#Konyaspor
#Göztepe
#Recep Uçar

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