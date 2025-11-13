Yeni Şafak
Türkiye - Bulgaristan maçına İskoç hakem

13:4413/11/2025, Perşembe
DHA
İskoç hakem Nicolas Walsh
İskoç hakem Nicolas Walsh

A Milli Futbol Takımı’nın Bursa'da Bulgaristan’ı konuk edeceği karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5’inci maçında cumartesi günü saat 20.00’de Bulgaristan’ı konuk edecek.


Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada görev alacak hakemler de belli oldu.


Mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh düdük çalacak. Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek.


Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak. Maçta Andrew Dallas VAR, Steven McLean de AVAR olarak görev alacak.






#Türkiye
#İskoçya
#2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri
