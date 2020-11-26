Kasımpaşa zorlanmadan tur atladı

Türkiye Kupası 4. tur maçında Kasımpaşa, sahasında 24 Erzincanspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndan oynanan mücadele, İstanbul ekibinin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kasımpaşa'ya turu getiren golleri 56. dakikada Tirpan, 61. dakikada Alan ve 90+2. dakikada Berat Kalkan kaydetti.
Konuk ekipte Abdulcebrail Akbulut, karşılaşmanın 66. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
- Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası 5. turundaki rakibi, yarın çekilecek kura ile belirlenecek.
Bir üst tura adımızı yazdırıyoruz 💪#SemtAşkı⁰#Kasımpaşa 🔵⚪ pic.twitter.com/1LoM51e32i
Bir üst tura adımızı yazdırıyoruz 💪#SemtAşkı⁰#Kasımpaşa 🔵⚪ pic.twitter.com/1LoM51e32i— KASIMPAŞA (@kasimpasa) November 26, 2020
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