ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası: Kasımpaşa 24 Erzincanspor maçı kaç kaç bitti?

Kasımpaşa zorlanmadan tur atladı

2. Lig ekibi 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını üst tura yazdırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşalı futbolcuların gol sevinci

Kasımpaşalı futbolcuların gol sevinci

Türkiye Kupası 4. tur maçında Kasımpaşa, sahasında 24 Erzincanspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndan oynanan mücadele, İstanbul ekibinin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa'ya turu getiren golleri 56. dakikada Tirpan, 61. dakikada Alan ve 90+2. dakikada Berat Kalkan kaydetti.

Konuk ekipte Abdulcebrail Akbulut, karşılaşmanın 66. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

  • Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası 5. turundaki rakibi, yarın çekilecek kura ile belirlenecek.

Erzurumspor öldü öldü dirildi, uzatmalarda turladı
Erzurumspor öldü öldü dirildi, uzatmalarda turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, sahasında 2. Lig takımı Ankara Demirspor'u konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan ev sahibi ekip, adını bir üst tura yazdırdı.Erzurumspor'a turu getiren golü, 105+1. dakikada penaltıdan Hamroun kaydetti. Mavi-beyazlıların 5. turdaki rakibi yarın çekilecek kuranın ardından belli olacak.Maç Sonucu! BB Erzurumspor 3 - 2 Ankara Demirspor #ERZvANK pic.twitter.com/G6aiPUg0ld&mdash; BB Erzurumspor (@Erzurumspor) November 26, 2020 Üçüncü lig ekibi Esenler Erokspor Süper Lig'in flaş takımı Karagümrük'ü elediGençlerbirliği kupada sürprize izin vermedi

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