Türkiye spor turizminde vites yükseltiyor: Küresel vizyon yerli hamle

Türkiye, spor turizmini kalkınma hedeflerinin ve uluslararası tanıtım stratejisinin merkezine yerleştiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, ülkeyi sadece spor organizasyonlarının ev sahibi değil, aynı zamanda spor endüstrisinde içerik ve hizmet ihraç eden bir “lider ülke” konumuna taşımayı amaçlıyor.

Ekonominin yeni dinamosu

Gençlik ve Spor Bakanlığı kaynaklarına göre spor turizmi; ekonomi, tanıtım, kültürel etkileşim ve spor diplomasisi açısından stratejik bir alan olarak değerlendiriliyor. 11. ve 12. Kalkınma Planlarıyla uyumlu şekilde hazırlanan yeni vizyon, spor turizmini Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde kilit rol oynayacak bir sektör haline getirmeyi hedefliyor.

Türkiye, sahip olduğu doğal güzellikleri, iklim çeşitliliği, ulaşım avantajı ve modern tesis altyapısıyla dört mevsim spor yapılabilecek bir destinasyon olma özelliğini güçlendiriyor.

Dijital dönüşümle akıllı spor turizmi

“Sport in Türkiye” adlı dijital plaformun hayata geçirilmesiyle, kulüpler ve organizatörler Türkiye’deki tesislere kolayca erişebiliyor. Ayrıca “Spor Dostu Otel” akreditasyon sistemiyle konaklama tesislerinde yeni bir kalite standardı oluşturuluyor.

Yüksek irtifa kampları, rehabilitasyon merkezleri ve sporcu dostu altyapılar da uluslararası kulüplerin kamp tercihinde Türkiye’nin payını artırıyor.

Futbolun ötesine geçen branş çeşitliliği

Spor turizmi politikası sadece futbola odaklanmıyor. Golf, triatlon, okçuluk, kano, dağcılık, su sporları ve geleneksel branşlar da stratejiye dahil ediliyor. Bu sayede spor sezonu yılın tamamına yayılırken, turizm gelirlerinin sürdürülebilir biçimde artması hedefleniyor.

Türkiye, son yıllarda UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Göçebe Oyunları gibi organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaparak küresel arenada önemli bir marka haline geldi.

2030 Hedefi: Küresel spor üssü

Uzmanlara göre 2030 yılı itibarıyla küresel spor turizmi pazarının yaklaşık 2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’nin bu pazardan aldığı payı artırmak için yerli üretim, sponsorluk destekleri ve gönüllülük temelli modellerin güçlendirilmesi planlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, “Türkiye sadece ev sahibi ülke değil; kendi markalarını, organizasyonlarını ve spor teknolojilerini ihraç eden bir küresel aktör olma yolunda ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.



