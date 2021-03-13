Tzavellas Süper Lig'de en beğendiği golcüyü açıkladı Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Yunan futbolcu Tzavellas, Süper Lig'de şu anda durdurulması en zor golcünün Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, vatandaşı Bakasetas ve Pelkas için de övgü dolu ifadeler kullandı.

Haber Merkezi 13 Mart 2021, 09:30 Son Güncelleme: 13 Mart 2021, 10:29 Diğer