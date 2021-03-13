Tzavellas Süper Lig'de en beğendiği golcüyü açıkladı

Alanyaspor ve Yunan Milli Takımı'nın başarılı stoperi Georgios Tzavellas; kişisel performansı, teknik direktör Çağdaş Atan, Bakasetas, Aboubakar, Falcao ve Pelkas hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Radyospor'a konuşan 33 yaşındaki futbolculunun açıklamaları şöyle;
"Trabzonspor maçında iyi oynadık"
- "Biliyorsunuz içerideki maçları her zaman iyi oynuyoruz. Trabzonspor maçında iyi oynadık, galibiyetle birlikte iyi bir yola girdik. Umarım bu doğrultuda derbide Antalyaspor'u yeneriz."
"Kupayı kazanmak istiyoruz"
- "Kişisel performansımdan bahsetmeyi sevmiyorum. Takımın başarısı için çalışıyorum. Önemli olan takım başarısı. Bizim takımda herkes çok çalışıyor ve benim gibi düşünüyor. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Geçen sezon çok yaklaştık ve finalde kaybettik. Bu sezon kazanmak istiyoruz. Ama önceliğimiz Antalyaspor maçı. Önce bu maçı kazanalım, sonrasına bakarız."
"Çağdaş Atan bence çok iyi yerlere gelecek"
- "Çağdaş Atan gelecekte Avrupa'nın en iyi takımlarını çalıştırabilir. Bunu hak ediyor. Biz gerçekten çok çalışıyoruz ve bizi izleyen herkes ne kadar iyi takım olduğumuzu görüyor. Çok çalışıyoruz. Çağdaş Atan ile çalışmaktan dolayı mutluyuz. Bence çok iyi yerlere gelecek."
"Bakasetas mükemmel bir futbolcu ve çok iyi bir karakter"
- "Tasos (Anastasios Bakasetas) mükemmel bir futbolcu ve oynadığı her maçı kazanmak ister. Trabzon'da onları yendik; elbette bu onun için üzücü olmuştur. Ama bence Trabzonspor'da çok iyi bir başlangıç yaptı. Bundan sonra da büyük faydası olacak. Tasos mükemmel bir futbolcu ve gerçekten çok iyi bir karakter. Onun adına gerçekten çok mutluyum. En büyük başarıları hak ediyor. Onun için en iyisinin temenni ediyorum."
Bakasetas ve Pelkas Trabzon'da buluştu 👀 pic.twitter.com/S1T0ILZ8a5
Bakasetas ve Pelkas Trabzon'da buluştu 👀 pic.twitter.com/S1T0ILZ8a5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 28, 2021
"En formda forvet Aboubakar"
- "Galatasaray'da da olmak üzere pek çok güçlü forvet var Süper Lig'de. Ama durdurulması zor ve şu anda en iyi durumdaki forvet kim derseniz, bence Aboubakar. Şu anda en iyi forvet Aboubakar."
📸 Aboubakar'ın gol sevinci pic.twitter.com/ActSQ9FElI
📸 Aboubakar'ın gol sevinci pic.twitter.com/ActSQ9FElI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 6, 2021
"Falcao'nun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu söylemeye bile gerek yok"
- "Radamel Falcao çok sayıda sakatlık sorunu yaşadı. Bir futbolcu için kolay değil, uzun süre sahadan uzak kalmak ve sonrasında eski formunu yakalayabilmek. Yüzde yüze ulaşmak çok zor; çünkü buna vücudunuz izin vermez. Ama Falcao'nun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu söylemeye bile gerek yok. Dünya çapında forvet olduğunu herkes biliyor. Üst düzey bir futbolcu."
"Pelkas büyük bir yetenek"
- "Pelkas ile Konyaspor maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı görüştüm. Aradım kendisini. Biliyorsunuz benim Yunan Milli Takımı'ndan arkadaşım. Gerçekten çok büyük bir yetenek. Onun adına çok mutluyum. İstanbul'a geldiği ilk günden başlayarak kendini sevdirdi. Oynadığı futbolu herkes çok beğeniyor. Bence Yunan futbolu adına çok önemli. Türkiye'nin iki büyük takımında Trabzonspor ve Fenerbahçe'de Yunan Milli Takımı'nın iki oyuncusu değişmez parça haline geldiler. Gurur verici ve Yunan futbolu açısından çok önemli bir gösterge. Bakasetas ve Pelkas ikisi de çok seviliyor ve çok başarılılar."