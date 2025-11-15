Üç koldan transfer

Süper Lig lideri Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise üst sıraları zorluyor. Ligde üst üste 4. şampiyonluk, Avrupa’da ise üst turları hedefleyen sarı-kırmızılılar, ara transfer için kolları sıvadı. Teknik direktör Okan Buruk’un listesine göre hareket edecek yönetim, 3 bölgeye takviye planlıyor. Galatasaray, ilk olarak kanat bölgesine bir transfer yapmayı planlıyor. Barış Alper'in son dönem performansından memnun olmayan teknik ekip, Atalanta’dan Ademola Lookman ile ilgileniyor. Galatasaray, Nijeryalı oyuncu için ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Orta sahasını da güçlendirmek isteyen Galatasaray, birçok yıldız ismi gündemine aldı. Club Brugge’den Raphael Onyedika, Napoli’den Frank Anguissa ve Tottenham’dan Yves Bissouma gibi isimler ön plana çıkıyor. Yaz transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu da tekrar gündeme gelebilir. Sarı-kırmızılı kulüp, defansı da güçlendirmeyi planlıyor. Sanchez ve Abdülkerim ile forma giyebilecek bir stoper arayan Galatasaray; Milan’dan Pavlovic’in yanı sıra Calvin Bassey ve Beraldo gibi isimleri de listeye aldı.