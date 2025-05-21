UEFA'dan Beşiktaş'a özel final daveti

UEFA, siyah-beyazlı kulübün ev sahipliğinde Tüpraş Stadı'nda gelecek sezon oynanacak final müsabakası öncesinde Beşiktaş Kulübü'nün profesyonellerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk emniyetinden 10 kişilik bir heyeti San Mames'e davet etti.