Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
UEFA'dan Beşiktaş'a özel final daveti

UEFA'dan Beşiktaş'a özel final daveti

13:4521/05/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
San Mames Stadyumu.
San Mames Stadyumu.

UEFA, Tüpraş Stadı'nda gelecek sezon oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Beşiktaş Kulübü ve Türkiye'den çeşitli yetkilileri, bu akşam oynanacak final öncesi İspanya'nın Bilbao şehrinde ağırladı.

UEFA, siyah-beyazlı kulübün ev sahipliğinde Tüpraş Stadı'nda gelecek sezon oynanacak final müsabakası öncesinde Beşiktaş Kulübü'nün profesyonellerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk emniyetinden 10 kişilik bir heyeti San Mames'e davet etti.


Gelecek sezon final organizasyonunun en iyi şekilde yapılmasını amaçlayan UEFA'nın, Türkiye'den gelen grupla çeşitli toplantılar yaparak organizasyon süreçlerini yerinde gösterdikleri öğrenildi.


Final organizasyonunu inceleme fırsatı bulan Türk heyeti, UEFA yetkilileriyle stat çevresi, güvenlik uygulamaları, taraftar ve medya alanları ve ulaşım noktalarındaki hazırlıklar hakkında bilgilendirildi.


Türk heyetine şehirdeki güvenlik önlemlerinin yanı sıra ulaşım koordinasyonu konusunda da bilgi verildi.


Liverpool ve Chelsea arasında oynanan 2019 UEFA Süper Kupası, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilmişti.

#UEFA
#Beşiktaş
#Avrupa Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: TUS Tercihleri ne zaman başlıyor?