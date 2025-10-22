Yeni Şafak
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

13:2422/10/2025, Çarşamba
IHA
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Belçika ile Kuzey Makedonya, Gent Arena'da karşılaştı. Müsabakayı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Belçika ile Kuzey Makedonya, Gent Arena'da karşılaştı. Müsabakayı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynanacak Roma-Viktoria Plzen maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yarın İtalya’nın Roma ve Çekya’nın Viktoria Plzen takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakasını yönetecek.


İtalya’nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak olan mücadelede Meler’in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.


Karşılaşmada Kadir Sağlam dördüncü hakem, Fedayi San (İsviçre) VAR, Jerome Brisard (Fransa) AVAR olarak görev yapacak.

