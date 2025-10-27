Yeni Şafak
UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev

20:0427/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen
UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen görev yapacak.

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde görev yapacak.


Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre Mehmet Türkmen, 28 Ekim-4 Kasım'da Slovakya'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup müsabakalarında düdük çalacak.


Turnuvada Slovakya, İsviçre, Bulgaristan ve San Marino mücadele edecek.


FIFA kokartlı yardımcı hakem Anıl Usta da bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev alacak.




#Mehmet Türkmen
#UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
#TFF
