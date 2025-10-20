UEFA’dan Oğuzhan Çakır’a görev

Hakem Oğuzhan Çakır, Danimarka’nın Kopenhag ile Almanya’nın Borussia Dortmund takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi mücadelesini yönetecek. 27 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Orhun Aydın Duran yapacak.