UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Başakşehir, 2-1 kaybedilen maçın rövanşında Rumen temsilcisi Univ. Craiova'ya konuk oluyor.
Romanya'da oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Başakşehir, 2 veya daha farklı skorla kazanırsa lig etabına yükselecek. Temsilcimiz, tek farklı skorla maçı kazanması halinde uzatmalara kalacak. Beraberlik ve mağlubiyette ise Başakşehir'in Avrupa macerası sona erecek.
Univ. Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Baluta, Bancu, Mora, Cicaldau, Samuel Teles, Al Hamlawi, Baiaram.
Başakşehir: Deniz, Duarte, Onur Bulut, Operi, Ba, Berat Özdemir, Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Nuno Da Costa, Shomurodov.