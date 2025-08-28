Yeni Şafak
Univ. Craiova - Başakşehir | Canlı izle - Canlı sonuç

18:3628/08/2025, Perşembe
Eşleşmenin ilk maçından kare.
Eşleşmenin ilk maçından kare.

Temsilcimiz Başakşehir, 2-1 kaybedilen maçın rövanşında UEFA Konferans Ligi play-off turunda Univ. Craiova'ya konuk oluyor. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Başakşehir, 2-1 kaybedilen maçın rövanşında Rumen temsilcisi Univ. Craiova'ya konuk oluyor.


Romanya'da oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Başakşehir, 2 veya daha farklı skorla kazanırsa lig etabına yükselecek. Temsilcimiz, tek farklı skorla maçı kazanması halinde uzatmalara kalacak. Beraberlik ve mağlubiyette ise Başakşehir'in Avrupa macerası sona erecek.


UNİV. CRAİOVA - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Univ. Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Baluta, Bancu, Mora, Cicaldau, Samuel Teles, Al Hamlawi, Baiaram.

Başakşehir: Deniz, Duarte, Onur Bulut, Operi, Ba, Berat Özdemir, Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Nuno Da Costa, Shomurodov.


UNİV. CRAİOVA - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE
Univ. Craiova - Başakşehir maçını canlı izlemek için

UNİV. CRAİVOA - BAŞAKŞEHİR CANLI SKOR

UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI

#Univ. Craiova
#Başakşehir
#UEFA Konferans Ligi
