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Beşiktaş'ın eski golcüsü Vagner Love hangi takıma transfer oldu?

Vagner Love'dan sürpriz transfer: İmzayı atıyor

Alanyaspor ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Vagner Love sürpriz bir transfere imza attı. Kazakistan ekibi Kairat, 36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için "Hoş geldin Vagner" mesajı paylaştı.

Haber Merkezi AA
Vagner Love, Beşiktaş, formasıyla çıktığı 29 maçta 1 gol attı.

Vagner Love, Beşiktaş, formasıyla çıktığı 29 maçta 1 gol attı.

Kazakistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Kairat, Brezilyalı golcü Vagner Love ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Love'un havaalanından indiği fotoğraf paylaşılarak, "Hoş geldin Vagner!" mesajı yayımlandı.

"Sahada elimden geleni vermeye çalışacağım"

Vagner Love, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umarım sağlık kontrolü gibi gereken formaliteler bir an önce tamamlanır ve antrenmanlara başlayabilirim. Yeniden maçlara çıkarak sahada elimden gelenin en iyisini vermeye ve takımımı hedeflerine ulaştırmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Kairat'ın liderliğini sürdürdüğü Kazakistan 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 3 Temmuz'da ikinci kez ertelenmişti.

Vagner Love hani takımlarda forma giydi?

Brezilya ekibi Corinthians ile sözleşmesini geçen ay fesheden 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Palmeiras, Flamengo, Monaco, CSKA Moskova, Shandong Luneng, Türkiye'de ise Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını giymişti.

Vagner Love, 2016-2017 sezonunda Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.
Vagner Love, 2016-2017 sezonunda Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.

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