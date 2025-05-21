VakıfBank'ta iki ayrılık birden

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncuya emekleri için teşekkür edilerek kariyerlerinin devamında başarı dilendi. VakıfBank, dün yardımcı antrenörler Saim Pakkan ve İlker Altan ile de yolların ayrıldığını açıklamıştı.