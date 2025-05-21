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VakıfBank'ta iki ayrılık birden

VakıfBank'ta iki ayrılık birden

14:2321/05/2025, Çarşamba
AA
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CEV Kadınlar Sampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank ve Savino Del Bene, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmanın ardından VakıfBank oyuncusu Kiera Van Ryk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
CEV Kadınlar Sampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank ve Savino Del Bene, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmanın ardından VakıfBank oyuncusu Kiera Van Ryk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda oyunculardan Kiera Van Ryk ve Bahar Akbay ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncuya emekleri için teşekkür edilerek kariyerlerinin devamında başarı dilendi. VakıfBank, dün yardımcı antrenörler Saim Pakkan ve İlker Altan ile de yolların ayrıldığını açıklamıştı.

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