UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Viktoria Plzen evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmandaki 3-1'lik Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı. Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.
Viktoria Plzen ise Avrupa Ligi'nde ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Ferencvaros ile berabere kalan Çekya ekibi, Malmö ve Roma'yı mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak. Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.
Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibini elemeyi başarmıştı.
VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
