Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

14:546/11/2025, الخميس
G: 6/11/2025, الخميس
Fenerbahçe, Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Plzen’e konuk olacak.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Plzen’e konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Viktoria Plzen evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Plzen’e konuk olacak. Viktoria Plzen - Fenerbahçe canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmandaki 3-1'lik Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı. Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.

Viktoria Plzen ise Avrupa Ligi'nde ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Ferencvaros ile berabere kalan Çekya ekibi, Malmö ve Roma'yı mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak. Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibini elemeyi başarmıştı.

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE CANLI SKOR

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU



