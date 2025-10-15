Vincenzo Montella: 'Bizim de hayallerimiz var'

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Vincenzo Montella, maçı değerlendirdi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti.
Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibimizin golleri Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'den geldi. Karşılaşma sonrasında teknik direktör Vincenzo Montella şu açıklamaları yaptı:
"Çok memnunun kazandığımız için gururluyum İlk yarıda iyi başladık, agresiftik, alanları kapattık. Rakibe fırsat vermedik.
Tabii skoru alınca oyuncularda rahatlama oldu. Daha çok koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz tablo çıkmadı ikinci yarı. Genel olarak baktığımızda bizim için güzle bir galibiyetti. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."
"2 maçta çok önemli goller attık. Bu maçta yediğimiz gol biraz rahatsız etti beni ama İspanya maçından sora bir reaksiyon gösterdik. Tabii ki kafamız da hayaller var. Oraya -2 puana gidip bir sürpriz yapmayı kim istemez. Biz elimizden geleni yapıp kazanmak istiyoruz."
"Çok çalışkan bir oyuncu grubuyla birlikteyiz. Çok hırslılar en büyük hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek onu başarmak istiyoruz. Duran top konusunda çalışıyoruz, özellikle Hakan Balta hocamızla çalışıyoruz. Kaliteli ayaklarınız ve kaliteli kafa toplarına çıkan oyuncular olduğunda bunları görmek memnun ediyor. Çalışıyoruz duran toplara. Duran toplarla sonuca gidebiliyorsunuz."