Vincenzo Montella: 'Bizim de hayallerimiz var'

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti.





Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibimizin golleri Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'den geldi. Karşılaşma sonrasında teknik direktör Vincenzo Montella şu açıklamaları yaptı:





"Yolumuza devam edeceğiz"

"Çok memnunun kazandığımız için gururluyum İlk yarıda iyi başladık, agresiftik, alanları kapattık. Rakibe fırsat vermedik.

Tabii skoru alınca oyuncularda rahatlama oldu. Daha çok koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz tablo çıkmadı ikinci yarı. Genel olarak baktığımızda bizim için güzle bir galibiyetti. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."





"Hayallerimiz var"

"2 maçta çok önemli goller attık. Bu maçta yediğimiz gol biraz rahatsız etti beni ama İspanya maçından sora bir reaksiyon gösterdik. Tabii ki kafamız da hayaller var. Oraya -2 puana gidip bir sürpriz yapmayı kim istemez. Biz elimizden geleni yapıp kazanmak istiyoruz."





"Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz"