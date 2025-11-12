Yeni Şafak
Wushu Kung-Fu kadromuz açıklandı

Wushu Kung-Fu kadromuz açıklandı

15:1512/11/2025, Çarşamba
Türkiye'yi temsil edecek sporcularımız
Türkiye'yi temsil edecek sporcularımız

6.İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Wushu Kung-Fu Milli Takım kadrosu belli oldu.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, 6. İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapıyor. Organizasyonda Türkiye’yi Wushu Kung-Fu branşında temsil edecek milli takım kadrosu da açıklandı.


Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz’ün öncülüğünde yarışmalara katılacak kafilede, Esenler Belediyesi Spor Koordinatörü kafile sorumlusu olarak, Esenler Altınayak Spor Kulübü Antrenörü ve Milli Takım Teknik Direktörü İrfan Doruk ile Milli Takım Antrenörü Çiğdem Kiraz Şahin görev alacak.


Türkiye adına mücadele edecek sporcular şöyle:


56 kilo: Berna Tut


70 kilo: Sudenaz Gülay


60 kilo: Berkay Ozan Şahin


85 kilo: Hakan Koç




