Wushu Kung-Fu kadromuz açıklandı

6.İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Wushu Kung-Fu Milli Takım kadrosu belli oldu.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, 6. İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapıyor. Organizasyonda Türkiye’yi Wushu Kung-Fu branşında temsil edecek milli takım kadrosu da açıklandı.
Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz’ün öncülüğünde yarışmalara katılacak kafilede, Esenler Belediyesi Spor Koordinatörü kafile sorumlusu olarak, Esenler Altınayak Spor Kulübü Antrenörü ve Milli Takım Teknik Direktörü İrfan Doruk ile Milli Takım Antrenörü Çiğdem Kiraz Şahin görev alacak.
Türkiye adına mücadele edecek sporcular şöyle:
56 kilo: Berna Tut
70 kilo: Sudenaz Gülay
60 kilo: Berkay Ozan Şahin
85 kilo: Hakan Koç