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Yaya Toure Slovan Bratislava'nın yeni teknik direktörü oldu

Yaya Toure Slovan Bratislava'nın yeni teknik direktörü oldu

17:1113/06/2026, السبت
AA
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Yaya Toure kariyerinin en parlak dönemini Barcelona'da yaşamıştı.
Yaya Toure kariyerinin en parlak dönemini Barcelona'da yaşamıştı.

Slovakya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Slovan Bratislava, teknik direktörlük görevine Yaya Toure'nin getirildiğini duyurdu.

Slovan Bratislava, teknik direktörlük görevine Fildişi Sahilli antrenör Yaya Toure'nin getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Fildişi Sahilli teknik direktör, futbolculuk kariyerini 2020 yılında Çin'in QD Huanghai takımıyla sonlandırmıştı.

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