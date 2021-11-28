Yeni Malatya-Galatasaray | CANLI

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
- Yeni Malatya-Galatasaray maçının başlama saati 19.00. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.
Yeni Malatya'nın 11'i;
Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Hafez, Jospin, Mallan, Ndong, Mounir, Adem
Galatasaray'ın 11'i;
- Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış, Emre, Babel, Diagne.