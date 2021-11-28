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Yeni Malatya-Galatasaray | CANLI

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak Yeni Malatya-Galatasaray maçının canlı anlatımı, canlı istatistikleri ve canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Malatya-Galatasaray | CANLI
​Yeni Malatya-Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

  • Yeni Malatya-Galatasaray maçının başlama saati 19.00. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

Yeni Malatya'nın 11'i;

  • Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Hafez, Jospin, Mallan, Ndong, Mounir, Adem

Galatasaray'ın 11'i;

  • Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış, Emre, Babel, Diagne.
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