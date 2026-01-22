Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yiğidolar Amed maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Yiğidolar Amed maçının hazırlıklarını sürdürüyor

16:5422/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sivasspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 25 Ocak Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.



#Sivasspor
#Trendyol 1. Lig
#Amed Sportif Faaliyetleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sivas TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE