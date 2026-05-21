Yıldız oyuncunun menajerinden Galatasaraylı taraftarları sevindiren haber: ‘Takımda kalacak’

Galatasaray’da kadro planlamasıyla ilgili dikkat çekici değerlendirmeler gündeme geldi. Lucas Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur, Uruguay’da yayın yapan Carve Deportiva’ya yaptığı açıklamalarda kulübün iki önemli oyuncusuyla ilgili planlarını paylaştı.





Torreira için yeni sözleşme planı

Bentancur, Galatasaray’ın Lucas Torreira ile sözleşme yenileme niyetinde olduğunu belirtti. Açıklamada, kulübün oyuncuyu takımda tutarak üst üste beşinci şampiyonluk hedefinde önemli bir rol vermek istediği ifade edildi.

Bentancur, "Kulübün planı Torreira'nın sözleşmesini yenilemek. Torreira, Galatasaray'ın tarihi boyunca hiç elde edemediği üst üste 5. şampiyonluk için mücadele etmek üzere takımda kalacak." ifadelerini kullandı.





Icardi için ayrılık iddiası

Aynı açıklamalarda Mauro Icardi hakkında ise dikkat çeken bir iddia yer aldı. Bentancur, Arjantinli golcünün Galatasaray’dan ayrılacağını söyledi



















