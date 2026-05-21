Yıldız oyuncunun menajerinden Galatasaraylı taraftarları sevindiren haber: ‘Takımda kalacak’

09:0521/05/2026, Perşembe
Lucas Torreira ve Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki gelecekleri merak ediliyor
Galatasaray’ın orta saha ve hücum hattındaki iki önemli ismiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Uruguay’dan yapılan değerlendirmelerde kulübün bir oyuncusuyla sözleşme yenileme planı olduğu belirtilirken, diğer yıldızın geleceğine dair ayrılık iddiası gündeme taşındı.

Galatasaray’da kadro planlamasıyla ilgili dikkat çekici değerlendirmeler gündeme geldi. Lucas Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur, Uruguay’da yayın yapan Carve Deportiva’ya yaptığı açıklamalarda kulübün iki önemli oyuncusuyla ilgili planlarını paylaştı.


Torreira için yeni sözleşme planı

Bentancur, Galatasaray’ın Lucas Torreira ile sözleşme yenileme niyetinde olduğunu belirtti. Açıklamada, kulübün oyuncuyu takımda tutarak üst üste beşinci şampiyonluk hedefinde önemli bir rol vermek istediği ifade edildi.

Bentancur, "Kulübün planı Torreira'nın sözleşmesini yenilemek. Torreira, Galatasaray'ın tarihi boyunca hiç elde edemediği üst üste 5. şampiyonluk için mücadele etmek üzere takımda kalacak." ifadelerini kullandı.


Icardi için ayrılık iddiası

Aynı açıklamalarda Mauro Icardi hakkında ise dikkat çeken bir iddia yer aldı. Bentancur, Arjantinli golcünün Galatasaray’dan ayrılacağını söyledi






15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
Hatay Antakya TOKİ konut belirleme kurası sonuçları isim listesi sorgulama ekranı