Yıldız oyuncunun menajerinden Galatasaraylı taraftarları sevindiren haber: ‘Takımda kalacak’

Galatasaray’ın orta saha ve hücum hattındaki iki önemli ismiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Uruguay’dan yapılan değerlendirmelerde kulübün bir oyuncusuyla sözleşme yenileme planı olduğu belirtilirken, diğer yıldızın geleceğine dair ayrılık iddiası gündeme taşındı.
Galatasaray’da kadro planlamasıyla ilgili dikkat çekici değerlendirmeler gündeme geldi. Lucas Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur, Uruguay’da yayın yapan Carve Deportiva’ya yaptığı açıklamalarda kulübün iki önemli oyuncusuyla ilgili planlarını paylaştı.
Bentancur, Galatasaray’ın Lucas Torreira ile sözleşme yenileme niyetinde olduğunu belirtti. Açıklamada, kulübün oyuncuyu takımda tutarak üst üste beşinci şampiyonluk hedefinde önemli bir rol vermek istediği ifade edildi.
Bentancur, "Kulübün planı Torreira'nın sözleşmesini yenilemek. Torreira, Galatasaray'ın tarihi boyunca hiç elde edemediği üst üste 5. şampiyonluk için mücadele etmek üzere takımda kalacak." ifadelerini kullandı.
Aynı açıklamalarda Mauro Icardi hakkında ise dikkat çeken bir iddia yer aldı. Bentancur, Arjantinli golcünün Galatasaray’dan ayrılacağını söyledi