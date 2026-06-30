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Yıldız oyuncunun Süper Lig ekibine transferi iptal oldu: Sağlık kontrollerinden geçemedi

Yıldız oyuncunun Süper Lig ekibine transferi iptal oldu: Sağlık kontrollerinden geçemedi

13:2030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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Çorum FK, Süper Lig'e yükselmişti
Çorum FK, Süper Lig'e yükselmişti

Çorum FK’nın kadrosuna katmaya hazırlandığı Matus Bero transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Tarafların anlaşma aşamasına geldiği süreç, futbolcunun sağlık kontrollerinde yaşanan olumsuzluk nedeniyle sonuçsuz kaldı. Böylece transfer resmiyet kazanmadan iptal edildi.

Çorum FK, orta saha oyuncusu Matus Bero transferinden vazgeçti. Yapılan sağlık kontrollerinde ortaya çıkan olumsuz bulgular nedeniyle transfer süreci durduruldu ve anlaşma iptal edildi.


Sağlık raporu belirleyici oldu

Ajansspor'da yer alan habere göre; tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtilirken, sağlık kontrollerinin ardından transferin tamamlanmaması yönünde karar alındı.

Transfer resmiyet kazanmadı

Böylece Matus Bero'nun Çorum FK'ya transferi, imzalar atılmadan önce sağlık raporu nedeniyle gerçekleşmedi.


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