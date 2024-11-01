Kulüp başkanı Furkan Akgül ve teknik direktör Yusuf Şimşek
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp başkanı Furkan Akgül, 49 yaşındaki teknik adamlar bir araya geldi.
Görüşmenin ardından teknik direktör Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Akdeniz ekibi, 27 Ekim'de teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırmıştı.
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