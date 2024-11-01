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Yusuf Şimşek'in yeni takımı belli oldu

Yusuf Şimşek'in yeni takımı belli oldu

09:491/11/2024, Cuma
AA
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Kulüp başkanı Furkan Akgül ve teknik direktör Yusuf Şimşek
Kulüp başkanı Furkan Akgül ve teknik direktör Yusuf Şimşek

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp başkanı Furkan Akgül, 49 yaşındaki teknik adamlar bir araya geldi.


Görüşmenin ardından teknik direktör Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.


Akdeniz ekibi, 27 Ekim'de teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırmıştı.







#1. Lig
#Yusuf Şimşek
#Adanaspor

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