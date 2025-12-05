Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında rakiplerini eleyen 19 takım gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.
Kupanın 4. turunda rakiplerini saf dışı bırakan TÜMOSAN Konyaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sipay Bodrum FK, Aliağa Futbol, ikas Eyüpspor, İstanbulspor, Erzurumspor FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Beyoğlu Yeni Çarşı, Trabzonspor, Gaziantep FK, Boluspor, Fethiyespor, Alagöz Holding Iğdır FK, Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor adını gruplara yazdırdı.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor da doğrudan grup aşamasında yer alacak.
KURA ÇEKİMİ
GRUP AŞAMASI TORBALARI
Türkiye Kupası grup aşaması torbaları belli oldu.
STATÜ BİLGİSİ: Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar aşağıda belirtilmiş fikstüre göre kendi torbası ve diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.
GRUP STATÜSÜ: Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.
▪ Galatasaray
▪ Fenerbahçe
▪ Samsunspor
▪ Beşiktaş
▪ Başakşehir
▪ Eyüpspor
▪ Trabzonspor
▪ Rizespor
▪ Konyaspor
▪ Alanyaspor
▪ Gaziantep FK
▪ Antalyaspor
▪ Kocaelispor
▪ Gençlerbirliği
▪ Karagümrük
▪ Bodrumspor
▪ İstanbulspor
▪ Erzurumspor
▪ Boluspor
▪ Iğdır FK
▪ Keçiörengücü
▪ Beyoğlu Yeniçarşı FK
▪ Fethiyespor
▪ Aliağa FK