STATÜ BİLGİSİ: Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar aşağıda belirtilmiş fikstüre göre kendi torbası ve diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.